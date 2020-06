La prima pagina dell’edizione odierna di Tuttosport apre con un ampio spazio dedicato alla finale di questa sera, che avrà luogo allo Stadio Olimpico e vedrà sfidarsi Napoli e Juventus. In taglio basso spazio dedicato al Milan, che avrebbe trovato l’accordo con Rangnick. In più c’è una novità, cioè un’apertura per ciò che concerne le partite in chiaro.

