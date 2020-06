Coppa di Germania, i tifosi potrebbero tornare allo stadio

Il prossimo 4 luglio andrà in scena la finale di Coppa di Germania tra il Bayern Monaco e il Bayer Leverkusen, all’Olympiastadion di Berlino.

Il presidente della Federcalcio Fritz Keller ha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente Ard:

“A Berlino sono consentiti eventi con un limite di mille persone come spettatori. Se arriverà l’ok, sarà consentito l’accesso a 500 tifosi a testa per entrambe le squadre. Il calcio non è speciale rispetto ad altri eventi quindi credo che la richiesta venga accolta”.