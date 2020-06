Rafa Benitez, a poche ore dalla finale di Coppa Italia, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport:

“Per il mio passato e per i miei sentimenti, sto con il Napoli. Ho grande rispetto per la Juventus, un club che ha una storia indiscutibile, ma i miei due anni partenopei restano indimenticabili. La città è meravigliosa e bellissima, il pubblico eccezionale e caldo come pochi: spero che il destino sia con loro”.

Dopo la vittoria contro la Fiorentina in Coppa Italia ci fu quella in Supercoppa contro la Juventus a Doha: “Quella dà una dimensione più ampia e poi quel successo lo celebrammo su un palcoscenico internazionale. Dal punto di vista tecnico, penso che giocammo una grande partita contro la Fiorentina all’Olimpico. Dal punto di vista ambientale e mediatico, visto che eravamo in prossimità del Natale, fu più fashion la vittoria in Qatar anche perché ci fu il pathos dei rigori. Ci furono tutti gli ingredienti per arricchire quella notte e poi, per i napoletani, battere la Juventus dà un sapore particolare”.