VIDEO – Napoli-Juve, i bianconeri infiammano la finale: sui social postano gli ultimi gol contro il Napoli in Coppa Italia

Napoli-Juventus, finale di Coppa Italia, ci siamo. Domani le due squadre si affronteranno a Roma. Il destino, delle volte crudele, ha scelto di porre sulla strada per il primo trofeo bianconero di Maurizio Sarri, il Napoli, sua ex squadra. La Juventus sui propri social ha deciso di infiammare l’atmosfera pre-finale con un video di un altro ex azzurro, Gonzalo Higuain, che con la sua vecchia amata ha un feeling particolare. Il post:

“Ultima volta in Coppa Italia con il Napoli= doppietta del Pipita”.