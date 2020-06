Lorenzo Insigne, la nuova bandiera del Napoli: il capitano azzurro si è ripreso incredibilmente in questi ultimi mesi ed con Gattuso ha ritrovato la forma migliore che aveva perso con Ancelotti.

Adesso la questione del suo rinnovo tiene banco in casa partenopea: il cambio di agente, da Mino Raiola a Vincenzo Pisacane, è l’ulteriore conferma del talento di Frattamaggiore di restare a Napoli. Ora, come riporta Tuttosport, ci sarà presto un incontro tra il nuovo agente e il ds Giuntoli per trattare sul rinnovo fino al 2025, quando il capitano avrà trentaquattro anni.