Domani la Juventus dovrebbe cambiare poco rispetto alla formazione che ha giocato venerdì sera contro il Milan; infatti, come ha detto Sarri, alcuni giocatori non hanno recuperato, tipo Higuain, e non sarà possibile fare molti cambi dall’inizio, vista la condizione precaria di molti.

Come riporta Repubblica, dunque, probabilmente si rivedrà Ronaldo nel ruolo di attaccante centrale e riferimento offensivo, nonostante CR7 non apprezzi questo tipo di ruolo: infatti, Ronaldo ha fatto sempre bene con una punta fisica vicino a lui, sia con Benzema sia con Mandzukic sia con Higuain, mentre quasi mai Ronaldo ha fatto il riferimento centrale in attacco di una squadra.