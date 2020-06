In diretta a Radio Punto Nuovo è intervenuto il direttore del TGR Campania, Antonio Perillo, che ha voluto dichiarare le sue impressioni per la finale di coppa Italia: “Le due squadre hanno giocato molto bene, il Napoli mi è piaciuto per la grinta. Non abbiamo iniziato bene ma dopo ci siamo rimessi in gara. Gattuso è stato molto bravo a gestire i cambi. Demme l’ho trovato in una forma stupenda, Zielinski all’inizio non mi è piaciuto ma poi si è ripreso”