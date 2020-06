Edmondo Pinna, giornalista del Corriere Dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo nella trasmissione “Punto Nuovo Sport Show” per parlare dell’arbitro che dirigerà la finale di Roma: “Doveri ha fatto pochissimi errori e viene da un’annata eccezionale, meritava la finale. L’AIA ancora oggi rimpiange di aver mandato altri arbitri in Europa che hanno commesso errori invece di mandare uno tra i migliori in Italia”