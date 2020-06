Claudio Pea, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Amore Campania nel corso della trasmissione “I Tirapietre” per parlare della finale di mercoledì: “Il Napoli vincerà la coppa Italia, comunque andrà, per me andrà bene. Se vincerà la mia Juventus sarò felice, se vincerà il Napoli ci avrò visto giusto. Secondo e finirà ai rigori, 4-3 per il Napoli. Contro l’Inter il Napoli ha sofferto nel primo tempo, poi è venuto fuori”