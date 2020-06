Nel corso della conferenza stampa di presentazione del servizio Sky Wifi l’amministratore delegato, Massimo Ibarra, ha voluto spiegare la situazione delle partite in chiaro: “Noi abbiamo dato la nostra massima disponibilità, abbiamo anche parlato con il ministro dello sport Spadafora in un incontro. Noi però non siamo titolari dei diritti TV in chiaro e quindi la Lega deve mandarci la richiesta per trasmettere le partite in chiaro. Noi siamo pronti a collaborare“