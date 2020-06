Napoli-Juventus, gli acciacchi azzurri sono stati smaltiti: oggi la decisione su Manolas

È tempo di Napoli-Juventus, finale di Coppa Italia (domani sera, ore 21). Gli azzurri partiranno in treno per Roma solamente nella mattinata di domani, dopo la rifinitura di oggi al San Paolo e pernottamento nell’hotel dove il Napoli è stato venerdì scorso prima dell’Inter. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive:

“Arrivano buone notizie da Castel Volturno: Gattuso può scegliere chi schierare per domani sera in tutta tranquillità (a parte Lobotka fermo per uno stiramento femorale), gli acciacchi pare siano stati smaltiti. La novità riguarda Kostas Manolas: il greco si sta allenando in gruppo e sta spingendo forte per essere almeno in panchina contro la Juventus. Lo staff cerca di frenarlo, oggi la decisione”.