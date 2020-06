Da Torino – Milik, richiesta di ADL eccessiva: quanto lo valuta la Juventus

Questione Arek Milik. Il nome del polacco è da tempo accostato alla Juventus. Il portale TuttoJuve scrive riguarda la trattativa:

“L’accordo sull’ingaggio già c’è. Il problema è il prezzo del cartellino. De Laurentiis chiede almeno 50 milioni di euro, mentre i bianconeri ritengono che la cifra più giusta sia 20 milioni di euro al massimo. Secondo la Juventus non è possibile pagare 50 milioni, più che a prezzo pieno, un calciatore che a gennaio 2021 potrebbe firmare per chiunque a zero euro ed inoltre per un calciatore che ora è una riserva”.