Secondo Calciomercato.it Fabian Ruiz sarà venduto per una cifra non inferiore ai 100 milioni. Queste infatti sono le dichiarazioni del patron azzurro che ha deciso di mettere la stessa cifra di Koulibaly anche al centrocampista spagnolo. L’agente di Ruiz ha dichiarato che si parlerà del rinnovo solamente finita la stagione in corso. La corteggiatrice più assidua è il Real Madrid che ha offerto 80 milioni per il centrocampista, ma con la crisi post Corona Florentino Perez ha deciso di lasciare la pista per Fabian. Ma proprio in questi giorni anche il Barcellona si è messo sulle tracce del centrocampista, infatti il tecnico Setien conosce il suo pupillo fin dai tempi del Betis ma la società è più indirizzata a fare uno sforzo economico importante per Lautaro Martinez