Il Napoli giocherà mercoledì la sua seconda partita post-emergenza coronavirus, e lo farà a Roma, contro la Juventus. La squadra di Gattuso vuole vincere a tutti i costi la Coppa Italia, ma dovrà farlo con una pesante assenza: David Ospina è stato ammonito e sarà squalificato.

Al suo posto ci sarà Meret, pronto a guidare la difesa azzurra. Il punto sul resto della squadra lo ha fatto Francesco Modugno – giornalista di Sky Sport – ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole:

“Secondo me a sinistra tornerà Mario Rui al posto di Hysaj. Fabian può avere una possibilità concreta di giocare dal primo minuto, mentre credo che tra Politano e Callejon al momento il secondo sia in vantaggio. Contro l’Inter ha giocato un’ottima partita, anche se non ha trovato il guizzo giusto”.