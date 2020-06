In un’intervista lasciata ai microfoni di Radio Rai, il numero uno della FIGC Gabriele Gravina ha commentato la ripresa del calcio:

“Ho avuto molta paura di non riprendere il giorno in cui la Francia ha annunciato lo stop. Grazie alla UEFA e alla partecipazione di altre Federazioni, abbiamo trovato la soluzione più saggia per dare il via alla ripartenza, con prudenza e salvaguardia della salute. È stato un bene esserne venuti fuori tutti insieme”.