Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “La partita di Gattuso è fatta a pezzi da Eriksen”.

Il quotidiano sportivo aggiunge: “A Rino manca la qualità di Fabian e ogni volta che ripartono i suoi pare che il campo sia in salita. La sua idea di gioco è stata bloccata da Eriksen che ha fermato Demme”.

Ci urge constatare che blocco o non blocco, crediamo che Gattuso abbia optato per arrivare in finale e mercoledì il Napoli sarà a Roma. Obiettivo centrato!