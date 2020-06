Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha parlato in diretta, oggi, su Facebook, sulle ultime novità riguardanti le partite in chiaro:

“Stiamo lavorando, ma siamo a buon punto per trovare un accordo. Voglio specificare che, però, non per trovare l’accordo per tutte le gare ad ogno ora della giornata, ma ci siamo per trovare una soluzione. Bisogna sempre tener conto delle emittenti in ballo”.

Su una possibile riapertura dei centri sportivi: “Vedremo cosa succederà questa settimana. Potremmo anche valutare le situazioni regione per regione. Capisco le difficoltà delle persone che gestiscono centri sportivi, infatti ho fatto presente la situazione in consiglio. Spero ci siano novità dal 25 giugno”.