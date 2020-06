Sarà la 12esima sfida in Coppa Italia tra Napoli e Juventus.

Questo il bilancio degli 11 precedenti: 5 successi Juve, 2 pareggi, 4 vittorie Napoli.

Juventus e Napoli si sono affrontate 168 volte in tutte le competizioni con 78 vittorie per i bianconeri, 38 per gli azzurri e 52 pareggi.

L’ultima volta che Napoli e Juventus si sono affrontate in una finale di Coppa Italia è stato 8 anni fa, esattamente il 20 maggio 2012: si impose il Napoli per 2-0 all’Olimpico (rigore di Cavani e gol di Hamsik) vincendo il trofeo.