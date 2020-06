Il presidente De Laurentiis nella sua lunga intervista al Corriere dello Sport ja toccato anche la possibilità di una cessione: “Vendere il Napoli? Mai. Ho ricevuto offerte da 700 ed 800 milioni di euro ma ho sempre detto di no. L’ultimo si è palesato l’altro ieri ma non mi ha parlato di cifre. Napoli per me sono 16 anni di vita. Nel 2004 ho prodotto il mio ultimo film americano. Non fu un successo ma guadagnai 90 milioni di dollari. Se avessi continuato ora avrei 2/3 billioni di dollari oggi ma ho messo il calcio avanti a tutto”.