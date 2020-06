Il nuovo Milan targato Rangnick si inizia a formare: nonostante 12 partite ancora da giocare e un campionato da terminare, Ivan Gazidis, ad del Milan, è già al lavoro con il tedesco e il suo staff per trovare dei calciatori giovani ma forti.

A questo punto, l’avventura di Zlatan Ibrahimovic sembra essere giunta al termine: al suo posto, il Milan cerca un profilo più giovane e l’indiziato principale è un giocatore che è in orbita Napoli.

Stiamo parlando di Luka Jovic, l’attaccante del Real Madrid attualmente infortunato, ma che può essere utile nel nuovo progetto del Milan; i rossoneri, in questo momento, stanno solo mostrando un interessamento formale del giocatore, ma non hanno presentato un’offerta.

Per il momento, il problema è costituito dall’ingaggio, dato che percepisce quasi 5 milioni; per cui, il Milan vorrebbe proporre al Real Madrid un prestito biennale, ma per il momento fare delle ipotesi è abbastanza prematuro.