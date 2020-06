Dries Mertens ieri ha messo un altro tassello, forse il più importante da quando è a Napoli: il belga ha segnato il goal numero 122 ed è diventato il miglior marcatore della storia azzurra.

Adesso il belga, insieme a tutta la squadra, ha un solo obiettivo: portare gli azzurri a rivincere un trofeo. Per questo la squadra si è ritrovata stamattina a Castel Volturno per tornare ad allenarsi, ma il club ha lasciato il pomeriggio libero.

E, come riporta Sky, il belga ha approfittato di questa concessione del club per farsi un giro in barca: insomma, un po’ di relax per il belga prima della settimana intensa che aspetterà il Napoli.