Il giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto, ha rivelato alcune novità relative al mercato azzurro e al rinnovo di Callejon su Radio Kiss Kiss Napoli:

“I contratti saranno prolungati fino alla fine della stagione. Situazione rinnovi? Su Milik e Callejon ci sono segnali freddi, mentre per Zielinski e Mertens manca poco. Callejon ha altre proposte ed il Napoli non so quanto andrà incontro allo spagnolo. Agli azzurri piace Vlahovic della Fiorentina per sostituire Milik, anche se Petagna è una garanzia“.