Il calcio torna con il botto. Le semifinali di Coppa Italia hanno riscosso un successo enorme, riuscendo a far incollare ai televisori circa 8 milioni di spettatori. Ebbene si, gli azzurri che ieri hanno vinto contro l’Inter attraendo 7 milioni e 119 mila telespettatori con il 32% di share. Leggermente superiore invece il numero di spettatori di Juventus-Milan; infatti per seguire il match di venerdì se ne sono collegati circa 8 milioni e 277 mila, con il 34% di share. Ora tutti aspettiamo solo la finale in programma mercoledì 17 giugno, la vincitrice guadagnerà il primo titolo prima del proseguo del campionato.