Nikola Maksimovic, esaltato dai quotidiani, in coppia con Koulibaly, per aver contrastato Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Ci si aspetta una grande prova, anche in finale contro la Juventus. Gazzetta dello Sport: 6,5 Corriere della Sera: 7 Tuttosport: 7,5 Corriere dello Sport: 7.5