Ieri il Napoli si è guadagnato la finale della Coppia Italia eliminando l’Inter in semifinale ed ora ad attendere la squadra azzurra ci sarà la Juventus dell’ex Sarri che ha giocato due giorni di fa contro il Milan. Proprio a tal proposito la Gazzetta dello Sport fa polemica specificando come la squadra bianco-nera abbia avuto, rispetto a quella azzurra, un giorno in più di riposo. Mercoledì sera vedremo effettivamente se questo vantaggio ci sarà in campo.