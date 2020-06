Koulibaly si allontana dal Paris Saint-Germain. Il difensore senegalese fortemente cercato con dai parigini pare sempre più lontano dai radar dei parigini. Infatti in un’intervista al quotidiano francese Le Parisien del DS Leonardo si è fatto il punto sul prossimo mercato e gli investimenti del club capitolino. Qui le sue parole:

“Per quanto riguarda il prossimo mercato dovremmo inventarci qualcosa, trovare una buona soluzione, e magari non troppo onerose. Per la crisi legata al Coronavirus abbiamo avuto perdite da 200 milioni di euro. Con piccoli ritocchi, che influenzeranno sopratutto i partenti. Il livello del nostro organico resterà comunque competitivo, ci tengo a rassicurare i tifosi. Sostituire giocatori come Thiago Silva o Cavani non sarà facile, ripartiremo da un anno di transizione. Ma non ci saranno spese costose.”