Kalidou Koulibaly, nello speciale di Sky Sport su Dries Mertens (Qui un nostro editoriale sul numero 14), ha rilasciato un’intervista parlando del rapporto speciale con il belga. Arrivati entrambi sotto la gestione Benitez in pochissimo tempo sono diventi veri e propri pilastri della rosa azzurra, diventandone quasi imprescindibili. Qui le sue parole all’emittente satellitare:

“Il mio rapporto con Dries è davvero speciale. Ricordo che quando arrivai per me non fu facile ambientarmi, ma lui mi fece sentire a casa. Come un fratello maggiore mi veniva prendere a casa e mi portava con li al centro d’allenamento, quante risate durante il tragitto. Ho conosciuto anche la sua famiglia, molto unita e con sani valori. Ricordo che suo padre una volta mi prese da parte e mi disse di non mollare, credeva molto in me. Gli auguro tutto il meglio, lo merita davvero. In pochissimo tempo è diventato un killer e una macchina da gol; lui è il nostro Higuain, sa fare di tutto. Sono orgoglioso di poter giocare con lui.”