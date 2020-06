David Ospina, protagonista nella semifinale di ritorno contro l’Inter, salterà la finale contro la Juventus. L’estremo difensore colombiano – riferisce la Gazzetta dello Sport – non potrà godersi questa prestazione in vista dell’ultima partita che assegnerà la coppa. Così il Napoli potrà rilanciare Alex Meret, che avrà la sua grande occasione per rimettersi in gioco dopo una stagione controversa. Intanto Gattuso già carica i suoi…