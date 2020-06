Allo speciale di Sky Sport per i 122 gol in maglia azzurra di Dries mertens è intervenuto anche Marco D’Amore noto attore campano, noto sopratutto per il ruolo di Ciro Di Marzio nella serie Gomorra. Ecco le sue parole:

“Sono molto felice del traguardo raggiunto da Dries Mertens, se lo merita. Ha raggiunto un traguardo che in pochissimi si sarebbero aspettati, sorpassando dei mostri sacri per i tifosi del Napoli come Hamsik e Maradona. Credo che gli debbano attribuire la cittadinanza onoraria. Se dovessi fare un paragone fra Ciro Di Marzio e Ciro Mertens penso che ti direi che per me Di Marzio è un mix di tristezza e incubi, Mertens è bellezza e felicità. Secondo me Dries è molto simile ad un Pulcinella, astuto e intelligente in quello che fa, al limite dello sbeffeggiamento. Mertens si è inserito subito bene a Napoli vivendo la città apprezzandone la parte ricca e quella più povera. Gli faccio i miei migliori auguri per tutto.”