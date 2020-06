Vincenzo Spadafora, il ministro dello Sport, continua a non mollare la sua battaglia: a una settimana dalla ripresa della Serie A, Spadafora vuole mostrare 2-3 partite in chiaro ed è in contatto con Sky per ottenere un accordo.

Purtroppo c’è una legge Melandri che impedisce la trasmissione di partite in chiaro e due emittenti televisive free, come Mediaset e Discovery, lo hanno fatto notare al ministro. Ad oggi e per tutta la prossima settimana, ci saranno degli incontri con Sky per trasmettere le partite su Tv8 e su Cielo, i canali satellitari dell’azienda di Murdoch.

Comunque, l’accordo è molto lontano dal concludersi, e come riporta il Corriere dello Sport, al momento sarà possibile solo permettere alla Rai e a Mediaset di trasmettere le immagini salienti subito dopo la fine delle partite.