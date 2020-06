122 e non sentirli, Dries Mertens frantuma un altro record con la maglia azzurra. Il folletto belga scrive definitivamente la sua firma nella hall of fame del Napoli, diventandone non solo il giocatore con più gol; ma anche il più amato, dopo Diego Armando Maradona e Marek Hamsik, a raggiungere cifre così eclatanti. La rete numero 122 è arrivata, come al solito, in un momento delicato per il Napoli; e a risollevarne le sorti arriva lui, Ciro, che fa capolino in area di rigore insieme all’amico di sempre Lorenzo insigne.

Se ci fosse stato il pubblico ci sarebbe stato un boato, un attimo di silenzio e successivamente l’esplosione di gioia per acclamare Ciro, che ancora una volta si conferma decisivo ed essenziale. Un gol che pesa, arrivato dopo un periodo di stop; contro la squadra che tanto lo ha cercato ma che non è riuscita a a portare via il folletto dalla sua Napoli, dai suoi tifosi che lo hanno accompagnato verso questo traguardo così importante.

Un viaggio iniziato circa 7 anni fa e che ora conoscerà ancora altre gioia e sicuramente tanti altri gol. Ma ripercorriamo questi anni a Napoli a suon di gol.

Dries Mertens si presenta bene nell’affollatissimo San Paolo, che lo ammira e si gode le sue giocate; ma il suo primo gol lo fa lontano dallo stadio di Fuorigrotta, precisamente al Franchi di Firenze. Il 30 ottobre sigla così la prima rete in azzurro, un gol che sancì – come sempre – la vittoria azzurra e che stampò il risultato sul 2-1. Tre mesi più tardi arrivò la prima doppietta in azzurro contro la Sampdoria al San Paolo; due gol che risolsero una partita particolare per il Napoli che riuscì ad agguantare il terzo posto e a rimanerci fino a fine campionato. Al termine della sua prima stagione alza anche il primo trofeo in azzurro che porta la sua firma e quella di Lorenzo Insigne, che travolsero la Fiorentina e fecero esplodere di felicità l’intera piazza.

Dopo un anno di tira e mola con Benitez arriva Sarri, che lo forgia e gli impartisce le istruzioni per diventare un grande attaccante. Prima con Higuain poi con Milik; ma è proprio con l’infortunio del polacco che Dries inizia di ingranare – Sarri lo reinventa punta – e in tre anni frantuma ogni tipo di record.

Intanto Dries si gode la città, diventandone il beniamino. Tutti lo conoscono e tutti gli vogliono bene; non solo per le prestazioni in campo, ma anche per i tanti gesti d’amore fuori dal rettangolo di gioco. Una città vissuta a pieno che gli ha consentito di vivere serenamente la sua vita a Napoli; ma sopratutto con il Napoli.

Intanto Sarri va via e arriva Ancelotti; Mertens è comunque un pilastro della rosa, ma deve condividere la scena con Arek Milik. Nonostante tutto la scorsa stagione ha messo a segno 19 reti, confermando i suoi standard; sempre alti. Con i tifosi il rapporto speciale si intensifica e nonostante i rumors di mercato; Ciro continua a vestire la maglia azzurra.

Questa stagione dopo il definitivo addio di Ancelotti da Napoli e l’arrivo di Gattuso non solo Dries è (ri)diventato il pilastro della rosa azzurra ma ha anche ritrovato la continuità. Con Gattuso, Mertens, è tornato a ruggire; il che è un po’ il super potere di Ringhio, rigenerare giocatori e tirargli fuori la grinta.

Sotto la guida di Gattuso, il folletto belga è riuscito a frantumare non solo il muro dei 121 ma anche dei 122 gol con la maglia azzurra. Ora Dries continuerà la sua avventura in azzurro firmando un importante rinnovo di due anni, con opzione per il terzo. Intanto ora testa alla finale contro la Juventus sperando di poter ancora gridare a squarcia gola il suo nome dopo una rete.