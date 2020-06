In attesa delle formazioni ufficiali, Massimo Ugolini ha parlato nuovamente a Sky Sport di quella del Napoli, che alle 21 scenderà in campo al San Paolo contro l’Inter. Queste le novità:

“Dries Mertens dovrebbe farcela a partire da titolare ma non sarà in grado di giocare 90 minuti. Non ci sarà invece Fabian Ruiz, questo è sicuro. Conferme poi per Demme, Insigne, Maksimovic, Koulibaly e attenzione a Hysaj che potrebbe spuntarla su Mario Rui a sinistra. Mentre a destra sarà confermato Di Lorenzo”.