PRIMA PAGINA – Tuttosport: “Juve-Milan, bianconeri in finale con uno 0 a 0. In caso di nuovo positivo stop alla quarantena di gruppo”

La prima pagina dell’edizione odierna di Tuttosport dedica ampio spazio alla semifinale di Coppa Italia, disputata ieri, fra Juventus e Milan. Cristiano Ronaldo sbaglia un rigore, rossoneri in 10 per l’espulsione di Rebic ma ai bianconeri basta uno 0 a 0, dopo l’1-1 dell’andata, per superare il turno e volare in finale a Roma mercoledì prossimo: “Avanti Juve, onore al Milan”.

Ultime sulla ripresa del campionato in caso di positivo. Il quotidiano scrive di un’altra vittoria di Gravina: il Comitato tecnico-scientifico ha definito un nuovo protocollo. In caso di positivo verrà isolato solo il nuovo contagiato: tamponi per il resto della squadra, e si scende in campo in caso di negatività. Il campionato così può terminare.

“Stop alla quarantena!”.