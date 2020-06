CDS – UEFA, sempre più concreta l’ipotesi Final Eight per Champions ed Europa League

Il Corriere dello Sport parla dell’ipotesi che prende sempre più forma, da parte della UEFA, di completare le competizioni europee con delle “Final Eight”, cioè sfide secche dai quarti di finale in poi.

L’altra particolarità sta nel fatto che le partite di Champions League si giocherebbero tutte in Portogallo, a Lisbona, mentre per l’Europa League si pensa alla Germania. Questi due paesi sono stati scelti proprio perché sono stati i primi a far ripartire i propri campionati.

Il Napoli, quindi, potrebbe volare direzione Lisbona se riuscisse a passare il turno contro il Barcellona.