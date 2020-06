Napoli-Inter, Coppa Italia. Fabian Ruiz, alle prese con dei fastidi muscolari, non sarà tra i titolari. Gattuso dovrà fare a meno dell’uomo decisivo all’andata, l’allenatore azzurro non ha intenzione di rischiarlo. Al suo posto potrebbe esserci Allan, visto in ritiro molto sorridente insieme a Mertens. Al posto di Callejon, con Dries e Insigne, ci sarà Politano. Lo scrive l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.