L’edizione odierna di TuttoSport, analizza la situazione in casa Napoli per quanto riguarda il ballottaggio tra Ospina e Meret per una maglia da titolare:

“Il 23enne di Udine non gioca titolare dalla gara di Genova contro la Sampdoria (2-4) ed era il lontano 3 febbraio. Negli ultimi mesi si è soffermato molto nel migliorare il gioco con i piedi, che Gattuso ritiene fondamentale ed è la ragione che lo porta a preferire Ospina. Nella prima partita dopo 105 giorni di astinenza, sembrerebbe strano se il trainer decidesse di mettere in panchina il colombiano”.