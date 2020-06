Mario Sconcerti, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato delle partite di Coppa Italia Juventus-Milan e Napoli-Inter, facendo i suoi pronostici sulle favorite per la vittoria finale:

“Juventus e Napoli sono le squadre più complete, le favorite, ma attenzione comunque al Milan e all’Inter, non vedo perchè non debbano avere una speranza. Il Napoli prima del lockdown aveva un’organizzazione migliore di quella dell’Inter, penso sia la squadra più naturale per questa coppa“.