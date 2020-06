Dario Marcolin, ex giocatore ed allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 21:

“Mi arrivano voci su un possibile inserimento dal 1′ di Lobotka al posto di Fabian, lo slovacco sta meglio fisicamente. Gattuso sta facendo delle scelte fisiche, non tecniche: proprio per questo il nome di Fabian Ruiz è in forse, i test non sono positivi e sta facendo fatica. Lobotka e Allan hanno più gamba, è quello che mi è arrivato ieri pomeriggio. Gattuso e lo staff stanno lavorando molto con i dati, hanno dato un secondo giorno di riposo proprio perché la squadra era molto tirata”.