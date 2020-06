Cresce come non mai l’attesa per il ritorno in campo: secondo quanto riportato dalle colonne di Tuttosport, è previsto per RAI 1 un record di ascolti nelle prossime due prime serate (clicca qui per tutte le informazioni utili su orari ed emittenti).

Complice l’astinenza da calcio, complice l’impossibilità di vivere queste emozioni in gradinata, l’azienda di Viale Mazzini sarà quella che maggiormente gioverà da questo primo ritorno al calcio giocato.