Dominik Szoboszlai: il gioiello ungherese che fa impazzire il Napoli

Dominik Szoboszlai è il propotipo del centrocampista moderno: tecnica sopraffina, eleganza abbinata a doti di recupero palla, con una specialità sui calci da fermo. Tutti racchiuso in un solo giocatore, che poi se ha solo 19 anni lo rendono un potenziale crack mondiale nel suo ruolo.

Due giorni fa l’ennesima prova di essere pronto al grande calcio: tripletta con il Salisburgo in 45′ contro Sturm Graz, che portano il bottino stagione a 8 gol e 11 assist in 33 presenze con la maglia del club austriaco.

Il Napoli lo segue, un po’ come fanno Lazio e Milan le quali ci stanno lavorando da un bel po su Szoboszlai: è il classico colpo che farebbe impazzire il ds Giuntoli e sopratutto il patron ADL. Giovane e forte, un potenziale campione da far crescere affianco ad altri campioni che hanno già fatto il salto di qualità come Fabian Ruiz e Zielinski.

Parlano la stessa “lingua” in campo: quell’eleganza che lo contraddistingue da un giocatore “normale”, proprio per questo il Napoli fiuta l’affare, l’ennesimo al centrocampo. 19 anni e tanta personalità da vendere per lui che è anche il futuro dalla Nazionale ungherese, parola del ct Marco Rossi.

25 milioni prezzo d’acquisto: tanti soldi che potrebbero far riscuotere al Napoli un futuro un cifra raddoppiata, se non triplicata. Il talento c’è ne in abbondanza in Szoboszlai ed è proprio per questo che il Napoli non se lo vuole far scappare.