Importanti novità in Campania, infatti Vincenzo De Luca visti i dati degli ultimi giorni, ha annunciato sul suo profilo facebook che dal 22 giugno le mascherine saranno facoltative:“Da lunedì 22 giugno credo che renderemo facoltativo in Campania l’uso della mascherina all’aperto.Rimarrà l’obbligo nei luoghi chiusi.Facoltativo significa che è sempre bene continuare ad indossarla anche all’esterno. E, comunque, quando usciamo portiamo la mascherina sempre con noi perché si possono determinare situazioni in cui è opportuno indossarla”.