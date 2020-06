Roberto Martinez, ct del Belgio, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport:

“Napoli – Inter di Coppa Italia? La partita verrà seguita da tutto il Belgio, è un’opportunità fantastica per rivedere in campo delle squadre forti”.

“Lukaku lo conosco da quando aveva 19 anni, per mesi ha avuto nella testa la voglia di giocare in Serie A e con un allenatore come Conte e lui ha saputo tirare fuori il meglio delle sue qualità. Può chiudere la stagione in modo incredibile”.

“Mertens? Restare a Napoli è stata la decisione giusta. Poteva scegliere di andare ovunque negli ultimi anni ma la sua scelta è una storia incredibile che fa bene a tutto il calcio italiano. Il Napoli con lui ha sempre grandi ambizioni. Restare e diventare un nome importante della storia del club è la cosa più importante per lui”.