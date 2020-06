Coppa Italia, Juventus in finale!

Juventus – Milan finisce 0-0. Il verdetto scaturito anche dal pareggio di Milano ufficializza la prima finalista della coppa Italia, la Juventus. Nel primo tempo accade tutto in un minuto, il VAR da un rigore a Ronaldo che sbaglia prendendo il palo e nella stessa azione Rebic con una follia lascia il Milan in 10. Nel secondo tempo la Juventus tenta di chiuderla con De Light ma un favoloso Kjaer salva sulla linea e rischia di segnare il gol decisivo per la qualificazione dei rossoneri. Con la sfida di domani sarà decisa anche la seconda finalista che il 17 giugno si contenderà a Roma il trofeo tanto ambito.