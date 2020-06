Secondo Calciomercato.it Lobotka ha rimediato una una distrazione muscolare di primo grado alla coscia sinistra e starà fermo per 2-3 settimane. Brutta notizia per Gattuso che dovrà aspettare il centrocampista sloveno fino a metà luglio. A centrocampo il tecnico si dovrà privare anche di Fabian Ruiz colpito da un fastidio muscolare. Per la sfida di domani sera insieme al duo Demme – Zielinski ci dovrebbe essere Elmas a finire il reparto.