Giuseppe ‘Beppe’ Bruscolotti, arcigno difensore classe 1951, autore di ben 387 presenze con la maglia azzurra, parla a Radio Kiss Kiss Napoli:

“I tifosi sperano molto nel passaggio del turno, come i calciatori stessi. Sono sicuro che i giocatori in campo daranno il massimo: questo lunghissimo stop non ha fatto altro che aumentare la grinta e la voglia di giocare di tutti. Mi aspetto sicuramente delle partite belle e combattute”.