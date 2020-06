Australia, al via la riapertura degli stadi nel mese di luglio

Secondo quanto riportato da ANSA, Scott Morrison, primo ministro australiano, ha informato i propri connazionali dell’imminente riapertura degli impianti sportivi nella terra dei canguri.

Sarà consentito l’ingresso di un numero che non vada oltre le 10.000 unità in stadi con capienza massimale di 40.000 posti, il tutto, in modo da consentire il distanziamento sociale ritenuto ancora necessario.

Una pandemia da Covid-19, che in Australia, come in Nuova Zelanda pare abbia avuto effetti più contenuti: 7285 casi, per un totale di 102 morti, stando alle informazioni rilasciate dal Ministro della Salute australiano).