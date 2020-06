Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul futuro di Callejon: “Su Callejon le porte al rinnovo non sono chiuse, deciderà lui cosa fare. Il giocatore sta decidendo se restare ancora oppure ritornare in Spagna. Trovare un calciatore degno di quello che lui ha fatto in questi anni in maglia azzurra sarebbe un’impresa difficile, per questo motivo il Napoli gli ha offerto il rinnovo. Bisognerà capire lui cosa vorrà fare”.