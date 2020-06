Si riparte da dove, purtroppo, tutto è finito. Si ricomincerà con il campo e sarà subito Napoli-Inter, big match da sabato sera alle ore 21.00.

In palio il pass per la finale di Coppa Italia, con gli azzurri che partono dallo 0-1 dell’andata, maturato in un San Siro stracolmo ma zittito dalla prelibata parabola di Fabian Ruiz.

Come si può notare dal grafico di Sportmediaset, gli azzurri allenati da Rino Gattuso riprenderanno (probabilmente) con gli stessi undici delle ultime uscite. Poche novità, soprattutto a causa dell’indisponibilità dei vari Manolas, Malcuit, Llorente e Younes.