Finalmente si tornerà al calcio giocato.

Gli azzurri lo faranno sabato 23 giugno alle ore 21.00, in un San Paolo a porte chiuse e contro una Inter rabbiosa e determinata. In palio il biglietto per lo Stadio Olimpico di Roma, sede della finale di Coppa Italia.

I partenopei hanno dalla loro il vantaggio dell’andata, ma anche qualche precedente non irrilevante; Napoli ed Inter si sono scontrate, al San Paolo, in occasione di una sfida di Coppa Italia solo sette volte con uno score totalmente equilibrato: tre pareggi e due vittorie per parte.

Il dato singolare, che rende ulteriormente storica la partita che verrà, è che – oltre ad essere la prima partita dopo la sospensione per covid-19 – è anche solo la seconda occasione in cui milanesi e partenopei si sfidano per una gara di andata e ritorno: l’altro episodio fu nel 1997, con semifinale di ritorno pareggiata per uno ad uno e passaggio in finale degli azzurri.