Tutte le luci sono puntate sul ritorno del Napoli in campo. Si ritorna sabato sera con il delicatissimo match di Coppa Italia con l’Inter. Il San Paolo tornerà ad ospitare gli azzurri che dopo l’ultima gara con il Torino, non vede i suoi beniamini sudare la maglia e far esplodere di gioia i tifosi, che inevitabilmente seguiranno da casa la partita tifando per gli undici di Gattuso. In questi giorni il tecnico e i suoi ragazzi hanno preparato la partita ed è emerso un importante retroscena.

Nella cena di lunedì organizzata da due pilastri della rosa, Insigne e Allan, si è anche discusso della partita e lo spogliatoio ha preso una decisione. Infatti come già accaduto in passato con Sarri e qualche mese fa con Gattuso lo spogliatoio ha stretto un patto per vincere la Coppa Italia e riportare il trofeo nella bacheca azzurra. L’importante retroscena è stato riportato quest’oggi dal quotidiano Tuttosport.